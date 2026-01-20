Evi mis gibi kokutan Hindistan cevizli tarifler! Tepsiler boş dönüyor

Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Hindistan cevizli tarifler var. Hindistan cevizi, kumlu topraklarda, uzunlamasına ağaçlarda yetişen tropikal bir meyvedir. Bilinen ilk oluşum 15 milyon yıl önceye rastlamaktadır. Hindistan cevizinin kabuğu yaş iken yeşil renklidir. Kurutulmuş Hindistan cevizinin kabuğu koyu kahverengi renktedir. Ağacından kopan Hindistan cevizi hem yaş olarak hem de kuru olarak kullanılabilmektedir. Hindistan cevizi, kendine özgü muhteşem kokusu ve aroması ile farklı bir konumda bulunmaktadır. Değişik formlarda karşınıza çıkabilen Hindistan cevizi ile nefis tatlılar yaratma imkanı vardır. Kokusunu ve aromasını hissedenleri tropik adalara seyahat ettiren hindistan cevizi, tam anlamıyla mutluluk vericidir.

ŞEKERPARE

MALZEMELER

150 gr. tereyağı

3 adet yumurta

2 su bardağı Hindistan cevizi

1 paket kabartma tozu

2 su bardağı un

ŞERBETİ İÇİN:

3 su bardağı su

3 su bardağı toz şeker

1 parça limon

YAPILIŞI: Şerbet malzemelerini tencereye alıp 20 dakika kaynatıp ılıtalım. Karıştırma kabına yumuşamış tereyağı, yumurta, Hindistan cevizi ve kabartma tozunu alıp karıştıralım. Unu azar azar ilave edip ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğuralım. Hamurdan ceviz kadar parça kopartıp yuvarlayalım ve yağlanmış tepsiye dizelim. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında pişirelim. Fırından çıkan tatlıya ılık şerbeti dökelim.

KEK

MALZEMELER

3 yumurta

1.5 su bardağı toz şeker

1 su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ

1 su bardağı süt

3-4 yemek kaşığı Hindistan cevizi

2.5 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

YAPILIŞI: 1.5 su bardağı toz şekeri üç yumurta ile çırpalım. Sonra sırasıyla sıvı yağ, süt ve diğer malzemeleri ekleyip çıralım. Kek kalıbımızı tereyağı ile yağlayalım. Kek hamurunu kalıba dökelim ve 180 derece fırında 45 dakika pişirelim.

KURABİYE

MALZEMELER

250 gr. tereyağı

1 su bardağı pudra şekeri

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Aldığı kadar un

1 su bardağı Hindistan cevizi

2 adet yumurta (birinin akı üzeri için ayrılacak)

YAPILIŞI: Oda ısısındaki tereyağı, vanilya, pudra şekeri, yumurta ve kabartma tozunu yoğurma kabına alalım. Daha sonra içine dört kaşık Hindistan cevizi ve unu ilave ederek yoğuralım. Hamurdan küçük bezeler koparıp elimizle yuvarlayalım. Kurabiyeleri önce ayırdığımız yumurta akına, daha sonra da kalan Hindistan cevizine batırıp tepsiye dizelim. Kurabiyelerimizi, 170 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 25 dakika kadar, üzerleri hafif pembeleşinceye kadar pişirelim.