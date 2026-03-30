Evlilik tarihini hatırlamadı

Seda Sayan, önceki akşam İzmir'de bir mekanda sahne aldı. Beyaz ağırlıklı özel tasarım kıyafetiyle göz dolduran sanatçı, dinleyenlerini coşturdu. Eski ve yeni parçalarını okuyan Sayan'a, eşi Çağlar Ökten de eşlik etti. 2022 yılından bu yana evli olan ikili, müzik severleri kırmayarak birlikte düet yaptı.

Bir seyirciden gelen "Evlilik tarihiniz ne zamandı?" sorusu karşısında donup kalan Sayan, bir an hatırlayamadı. Bu duruma içerlenen Ökten, "Siz evlilik tarihini sordunuz, ama yanıt gelmedi" derken, Sayan, "Ah canım kocam benim, çok evlenince böyle oluyor" diye espri yaptı.