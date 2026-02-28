Yasmin Erbil, önceki gün Ulus'ta bir kuaförden çıkarken görüntülendi. Erbil, babası Mehmet Ali Erbil'in eşi Gülseren Ceylan'dan boşanması hakkında "Ben belki fark etmişsinizdir, seviyordum Gülseren'i. O yüzden biraz içim buruk. Ama ikisi için de hayırlısı olsun" dedi.

Yasmin Erbil, sevgilisi Yiğit Poyraz ile ilişkisi hakkında "Benim ilişkim iyi gidiyor, çok nazar değmesin diye fotoğraf paylaşmıyorum" diye konuştu. Erbil, "Sizin boşanma korkunuz var mı?" sorusuna ise "Babamdan dolayı var. Ancak genlerimi babamdan aldıysam, ayrılsam da çok yıkmaz beni. Tabii kadın olarak bir yerde evlilik teklifi bekliyorum. Siz bir de Yiğit'i bulup ona sorun" diye esprili yanıt verdi.