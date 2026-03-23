Evlilik yıldönümü hediyesi: Dünya turu

Bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray'da forma giyen milli futbolcu Şener Özbayraklı, evlilik yıldönümü için eşi Şilan Makal'a unutulmaz bir hediye verdi. 14 Mayıs 2020'de evlenen ve bir erkek çocukları olan çift, evlilik yıldönümleri için dünya turuna çıkmaya hazırlanıyor.
'UNUTULMAZ OLACAK'
Toplam 4 ay sürecek olan eşsiz deneyim için hazırlıklarını yapan aile, dünyanın birçok ülkesini ziyaret edecek. Okyanus ötesine geçecek olan ikili, Kazablanka, Brezilya, Arjantin, Şili, Yeni Zelanda, Avustralya, Havai ve Kanarya Adaları gibi 40'tan fazla ülkeye gidecek. "Evlilik sonrası en büyük hayalimiz" dedikleri dünya turunu gerçekleştirecek olan ikili, "Bizim için inanılmaz heyecan verici olacak, sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi. Eşi Şener Özbayraklı'dan aldığı bu hediye karşısında çok mutlu olduğunu ve duygulandığını dile getiren Şilan Makal, "Şener ilk söylediği zaman ne diyeceğimi bilemedim, ömür boyu unutulmayacak bir deneyim olacak" dedi. Öte yandan eşi Şilan Makal ile 2024 yılında Göcek'e yerleşen Özbayraklı'nın, yakın zamanda yeniden İstanbul'a taşınacakları da öğrenildi.