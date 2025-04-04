Evlilik yolunda ilk adım

Ünlü oyuncu HilmiCem İntepe,evlilik yolundailk adımı attı.Rol aldığı projelerve katıldığıyarışmalarlageniş bir hayrankitlesineulaşan İntepe,uzun süredirbirlikte olduğuPırıl Atasev ile önceki güngerçekleşen törenle nişanlandı.Çiftin nişan törenineaile üyeleri, yakın akrabalarıve arkadaşlarıkatıldı.Havuz başında gerçekleşen tören için tüm bahçe süslendi. Atasev, tuzlu kahve yaparken eğlenceli anlarda bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Çifti bu özel gününde yakın arkadaşı Atakan Arslan ve eşi Serap Arslan yalnız bırakmadı.