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Giriş Tarihi: 5.4.2025

Evlilik yolunda ilk adım

Evlilik yolunda ilk adım
Ünlü oyuncu Hilmi Cem İntepe, evlilik yolunda ilk adımı attı. Rol aldığı projeler ve katıldığı yarışmalarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan İntepe, uzun süredir birlikte olduğu Pırıl Atasev ile önceki gün gerçekleşen törenle nişanlandı. Çiftin nişan törenine aile üyeleri, yakın akrabaları ve arkadaşları katıldı.



Havuz başında gerçekleşen tören için tüm bahçe süslendi. Atasev, tuzlu kahve yaparken eğlenceli anlarda bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Çifti bu özel gününde yakın arkadaşı Atakan Arslan ve eşi Serap Arslan yalnız bırakmadı.
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Evlilik yolunda ilk adım
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