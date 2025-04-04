Evlilik yolunda ilk adım

Ünlü oyuncu Hilmi
Cem İntepe,
evlilik yolunda
ilk adımı attı.
Rol aldığı projeler
ve katıldığı
yarışmalarla
geniş bir hayran
kitlesine
ulaşan İntepe,
uzun süredir
birlikte olduğu
Pırıl Atasev ile önceki gün
gerçekleşen törenle nişanlandı.
Çiftin nişan törenine
aile üyeleri, yakın akrabaları
ve arkadaşları
katıldı.
Havuz başında gerçekleşen tören için tüm bahçe süslendi. Atasev, tuzlu kahve yaparken eğlenceli anlarda bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Çifti bu özel gününde yakın arkadaşı Atakan Arslan ve eşi Serap Arslan yalnız bırakmadı.