Eylül konserleri Teoman ile başladı

Harbiye Açıkhava Konserleri'nin eylül serisi Teoman ile başladı. Yoğun ilginin yaşandığı konserde Teoman, sahneye 'Bir Kış Sabahı' ile çıkarak Harbiye'yi selamladı. İki saat sahnede kalan sanatçı; 'Serseri', 'Tek Başına Dans', 'İstanbul'da Sonbahar', 'Çoban Yıldızı' gibi hitlerinin yanı sıra kariyerinde özel bir yere sahip cover parçalarına da repertuvarında yer verdi. Binlerce kişinin eşlik ettiği şarkılarda Harbiye, adeta dev bir İstanbul korosuna dönüştü. Sanatçı, 11 Ekim'de Bostancı'da 6 Kasım'da ise tekrar Harbiye'de.