Fadik Sevin Atasoy kadınlara ilham oldu

Oyuncu Fadik Sevin Atasoy önceki gün Dünya Kadınlar Günü kapsamında Turkuvaz Akademi'nin düzenlediği söyleşiye katıldı. Atasoy hastalık sürecinden yaşam felsefesine kadar yaptığı samimi açıklamalarla katılımcılara adeta hayat dersi verdi. "Kardeşlerim dizisinde Şengül karakterine hayat verirken, ölümcül bir hastalıkla yüz yüze kaldım. İyileşme sürecimi sessiz, mahremiyetimi kendime saklayarak geçirdim. Sevgili Turkuvaz ailemin çatısı altındaki tv kanalı atv'de yayınlanan dizi çok iyi geliyordu. Bu durumu sadece yöneticilerimizle paylaştım. Sırrımı sadece onlar biliyordu." diyen Atasoy, hastalık sürecini nasıl atlattığını aktardı.

RİSK ALMAK FIRSAT YARATIR

Kendisine masallarda biçilen role meydan okuyarak 2011'de kırmızı bavuluyla çıktığı yolu anlatan Atasoy, gerçek lüksün insanların yaşamına anlam katacak deneyimler olduğunu vurguladı. Atasoy, "Hayat bazen insana dönüşüm fırsatı yaratır ve risk alma fırsatı sunar. Her ne olursa olsun o gelen şeyi deneyimlemek neyi keşfedeceğini öğrenmek önemli. Öğrendiğin şeyi de cesaretle paylaşmak ikinci adım. Çünkü bazen bir kişinin hikâyesi başka bir kişiye ışık olabiliyor. Hayattaki en büyük güç, ne kadar yük taşıdığın ya da taşıyabildiğinle değil de o yükü nasıl taşıdığınla ilgili." diye konuştu.

TÜRK KADINI BENCİL OLMAZ

"Türk kadının olamayacağı bir tek şey bencil olmak. Anadolu kadını diye bir şey var. Kendimizin farkına varalım." diyerek kadınların gücünden bahseden Atasoy konuşmasının sonunda büyük alkış aldı. Yoğun ilgi gören ve söylemleriyle kadınlara ilham olan Atasoy söyleşi sonunda kitap imzalayıp hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.