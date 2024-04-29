‘Fas ikinci ülkem

Oyuncu Mert Altınışık, Fas'ta bu yıl 29'uncusu düzenlenen Tetouan Uluslararası Akdeniz Film Festivali'nde ödül aldı. Fas'ta önemli bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu, binlerce katılımcının oylarıyla onur ödülüne layık gösterildi. Faslı oyuncu Souad Khouyi'in takdimiyle ödülünü alan Altınışık, 5. kez Fas'a geldiğini belirtti. Oyuncu yaptığı teşekkür konuşmasında "Fas benim ikinci ülkem oldu. Burada film de çektik. Sinema konusunda inanılmaz işlere imza atan bu ülkeyi hayranlıkla takip ediyorum" dedi.