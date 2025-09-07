Fazıl Say ve Hayato Kapadokya’da aynı sahnede

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Kapadokya, unutulmaz bir kültür buluşmasına ev sahipliği yaptı. Konserde, dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say ve Japon Kabuki tiyatrosunun genç temsilcilerinden Nakamura Hayato, ilk kez aynı sahneyi paylaştı. Japonya ile Türkiye arasında 30 yıldır kültür elçiliği yapan Dorak Holding ev sahipliğinde düzenlenen konserde Fazıl Say; Ses, Kumru, Kara Toprak, Kaz Dağları, Yeni Hayat ve Alaturka caz eserlerini seslendirdi. Nakamura Hayato ise Kabuki tiyatrosunun zarif yorumuyla sahne aldı.