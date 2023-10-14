Fenomen çifte suç örgütü soruşturması

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, eşi Engin Polat ve yakınları hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun soruşturma yaptığı ortaya çıktı. Polat Ailesi ile yakınlarının tüm mal varlığına el konulması ve yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına ilişkin karara ve soruşturmanın detaylarına GÜNAYDIN ulaştı.Polat çifti ile yakınlarına ilişkin 'suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'suç örgütüne üye olmak', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma yürütülüyor.Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunu dikkate alan Başsavcılık; Dilan Polat, eşi Engin Polat, Engin Polat'ın babası Sezgin Polat, kardeşi Alper Kürşat Polat, anneannesi Zehra Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheliyle ilgili harekete geçti. Suç işlendiğine ve mal varlıklarının bu işlenen suçlardan elde edildiğine dair somut delil olması sebebiyle yurt dışı yasağı ile her türlü hak ve alacaklarına, kıymetli evraklara, ortaklık paylarına, kiralık kasa mevcutlarına ve tüm diğer mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda Dilan Polat'ın internet satışlarından elde ettiği kurum gelirlerinin vergi matrahını azaltmak için sahte belge kullanmış olabileceği değerlendirmesi yapılmıştı. Ayrıca Polat'ın sahibi olduğu kozmetik şirketinin de sahte belge düzenlediği ortaya çıkmıştı.Sahte belge düzenleyen 3 tedarikçi şirketten toplam 225 milyon 743 bin liralık mal alışının gerçek olmadığı da belirlenmişti.