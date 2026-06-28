Festival “Kuğu Gölü” balesiyle açıldı

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, kapılarını sanatseverlere açtı. Festivalin açılışında, klasik bale repertuvarının en sevilen başyapıtlarından biri olan Pyotr Ilyiç Çaykovski'nin 'Kuğu Gölü' balesi sahnelendi. Binlerce yıllık Efes Antik Tiyatrosu'nun basamaklarını dolduran yaklaşık üç bin izleyici, tarihle sanatın eşsiz buluşmasına tanıklık etti. Çaykovski'nin zamana direnen müziği, İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının performansı ve antik kentin atmosferi iç içe geçti. 130 dakikalık gösteri boyunca seyirciyi masalsı bir dünyanın içine davet ediyor.