Filistin’e destek için ‘Sessiz Ayakkabılar’ sergisi

Gazze'de yarım kalan hayatların izini seramik ve resim sanatıyla görünür kılan 'Sessiz Ayakkabılar' sergisi; Kalyon Vakfı Başkanı Reyhan Kalyoncu'nun ev sahipliğinde Üsküdar'daki Kalyon Kültür Zone'da düzenlenen törenle açıldı. Sanatçı Ali Uslu'nun seramikten yaptığı 200 çift çocuk ayakkabısı ve iki tablodan oluşan sergi, 'Kalanlar' Filistin sergisinin devamı niteliğini taşıyor.

Sergi, 30 Nisan tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Kırılgan ancak kalıcı bir malzeme olan seramikten yapılan ayakkabılar, savaşta yaşamını yitiren çocukların izlerini temsil ederken yokluğun maddesel bir hafızaya dönüşmesini sağlıyor. Sahiplerinden geriye kalan ve zamanın içinde donmuş gündelik nesneler olarak sessizce yerde duran bu ayakkabılar, yıkıntılar içindeki Gazze'yi gösteren tablolarla birlikte savaşın en ağır yükünü taşıyan çocukların masumiyetini sembolize ediyor.