‘Filmimizle umut olmak istiyoruz’

İnan Ulaş Torun, Eslem Akar, Levent Sülün, Aleyna Dalveren, Metin Keçeci , Tülay Bulut, Tayfun Sav, Buğra Ağalday, Ahmet Dursun, Fatoş Baş, Funda Dönmez gibi oyuncuların rol aldığı 'Ulan Salih' adlı komedi filminin galası, önceki akşam gerçekleşti. Soruları yanıtlayan oyuncular, "Çok heyecanlıyız, hiç birimiz filmin hazır ve bitmiş halini izlemedik. Acımızı da unutmadık tabii. Acımız bir tarafta duruyor ama hayat da devam etmek zorunda. İşimizi de yapmaya devam etmek zorundayız. Kötü günlerden geçiyoruz ama belki insanlara umut olabilir ve güldürebiliriz" diye konuştular.