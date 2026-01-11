Fotoğraf gerginliği

İşadamı Ali Koç, önceki akşam Bebek'teydi. Yakın bir arkadaşının doğum günü partisine katılan Koç, denize sıfır bir mekanda oturuyordu. Yan tarafta bulunan mekandaki bir genç Koç'un fotoğrafını çekti. Bu durumdan rahatsız olan ünlü işadamının fotoğrafın silinmesini istediği ancak gençten olumlu yanıt alamadığı iddia edildi. Bunun üzerine sinirlenen Koç'un, gencin yanına gidip tehdit ve hakaretlerde bulunduğu öne sürüldü. Tartışmanın ardından söz konusu fotoğrafın sildirildiği öğrenildi. Ali Koç, olay sonrası gergin bir şekilde mekandan ayrılırken görüntülendi.