Frankfurt Türk Festivali heyecanı başladı

Avrupa'daki en uzun soluklu Türk film etkinliklerinden biri olan Uluslararası Frankfurt
Türk Film Festivali, 12-19 Haziran'da 26. kez gerçekleşecek. Festival başkanı Hüseyin Sıtkı'nın ev sahipliğinde Taksim'de bir otelde gerçekleşen lansmanda festivalin bu yılki mottosunun "Kültürlerin Ortak Dili: Sinema" olduğu açıklandı. Festival bu yıl Onur Ödülleri Vahide Perçin, Erdal Özyağcılar
, Ayten Uncuoğlu, Tamer Yiğit, Sibel Kekilli ve Coşkun Göğen'e verilecek. Yaşam Boyu Onur Ödülü alan sanatçılardan Ayten Uncuoğlu ve Coşkun Göğen'e ise ödülleri takdim edildi. Sağlık sebepleriyle lansmana katılamayan Tamer Yiğit'e ise ödülü daha sonra takdim edilecek. U
nutulmaz aktörlere verilen Vefa Ödülü ise çok genç yaşta hayatını kaybeden Yılmaz Zafer layık görüldü. Zafer'in Vefa Ödülü, Frankfurt'taki açılış gecesinde eşi Perihan Savaş
'a takdim edilecek.