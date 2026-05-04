Futbolcular sahada aileler bir arada

Galatasaray, kazanması halinde şampiyon olacağı maça Samsunspor deplasmanında çıktı. Maç sırasında futbolcular sahada mücadele ederken, eşleri ve çocukları da ekran başında ter döktü. Victor Osimhen'in eşi Kim Stefanie, Günay Güvenç'in eşi Maria Sophia, Kaan Ayhan'ın eşi Aylin Betül Ayhan ve Uğurcan Çakır'ın eşi Kübra Çakır, önceki akşam maçı birlikte izledi.

Stefanie, Sophia, Ayhan ve Çakır, uğurlu formalarını giydi, ekran karşısına geçti. Karşılaşma Galatasaray açısından hüsranla bitse de futbolcu eşleri "Her zaman yanınızdayız" dedi.