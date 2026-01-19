Futbolda yükselen kadının öyküsü

Diyarbakır'daçekilen 'Fırtına Kız' adlı sinema filmi, geleneksel olarak erkek egemen sayılan futbolu, tutkuyla mücadele eden genç bir kadının gözünden anlatıyor. Başrollerinde Cihangir Ceyhan ve Eylül Ersöz'ün yer aldığı filmde bu ikiliye; Burcu Kara, Can Bartu Aslan, Kemal Uçar, Nebil Sayın eşlik ediyor. Spor duayeni Haluk Kesim'in hikayesinden uyarlanan film 30 Ocak'ta vizyona girecek. Yapımda düğünden kaçıp hayallerinin peşinde koşan Zeynep'in milli takıma uzanan töreye başkaldırı ve başarı hikayesi konu ediliyor.