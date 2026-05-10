Gastronomi tutkunları buluştu

Türkiye'nin köklü gastronomi yayınlarından Sofra Dergisi, 12. Uluslararası Urla Enginar Festivali kapsamında gastronomi dünyasının önde gelen isimlerini ve lezzet tutkunlarını bir araya getirdi. Festival programı; gastronomi, tarım ve turizmi odağına alan söyleşilerden uluslararası mutfak atölyelerine, yarışmalardan konserlere kadar zengin bir içerik sundu. Türkiye'nin yanı sıra Londra, Selanik, Barselona ve Gaziantep'ten gelen şefler, yerel mutfak kültürünü uluslararası perspektifle yorumlayarak katılımcılara ilham verdi. Enginarın sağlığa etkileri, gastronominin küresel yolculuğu ve 'tarladan sofraya' yaklaşımı gibi konular alanında uzman isimler tarafından ele alındı.

Festival kapsamında Sofra Dergisi standı da ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Sofra standında gün boyunca ziyaretçilere enginar çorbası ikram edilirken, marka ile hedef kitlesi arasında sıcak ve doğrudan bir etkileşim ortamı oluştu. Ziyaretçiler, Sofra Dergisi'nin özel tariflerine ulaşma fırsatı bulurken, kendi tariflerini de paylaşıp etkinliğin interaktif bir deneyime dönüşmesine katkı sağladı. Festival kapsamında ayrıca enginar temalı yarışmalar, genç şeflerin katıldığı atölyeler ve üretici odaklı içerikler ile gastronominin sürdürülebilirlik boyutu da güçlü bir şekilde vurgulandı.