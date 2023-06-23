Gazapizm bando ekibiyle coşturdu

RAP müziğin başarılı ismi Gazapizm, geçtiğimiz akşam açıkhavada sevenleriyle buluştu. 'Heyecanı Yok', 'Sağı Solu Kes', 'Unutulacak Dünler' gibi sevilen şarkılarıyla hayranlarına güzel gece yaşatan Gazapizm, bir de sürprize imza attı. Yeni şarkısı 'Yine Edemedik Dans'ın klibini ilk kez bu konserde misafirlerine izleten Gazapizm, şarkıyı da ilk kez canlı olarak seslendirdi. Sanatçı, sahnedeki orkestrasının yanı sıra kendisine eşlik eden bando ekibiyle ve zengin sahne şovuyla da enerjisi yüksek bir konsere imza attı.