Gazapizm’den sinematografik konser

RAP müziğin başarılı ismi Gazapizm, İstanbul'da konser verdi. Dört yıllık bir aranın ardından dinleyicilerle buluşturduğu beşinci stüdyo albümü 'Dönmek İçin Eve'nin tanıtım konserinde sahne alan Gazapizm, bir ilke imza attı. Konserin ilk yarısında albümü sinematografik bir şovla birleştiren şarkıcı; Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen bir çalışma ile konserle eş zamanlı olarak albümdeki her şarkının yer aldığı uzun metraj filmin ilk gösterimini yaptı. Bu özel gece için kurulan 500 metrekarelik sahnede yerini alan 90 kişilik ekip; 300 metrekare led ekran ve 400 parça ışıkla yapılan dev şova, alanı dolduran binlerce kişi eşlik etti.