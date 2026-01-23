Haberler Günaydın Haberleri Gazze’ye 13 milyon bağışladı
Giriş Tarihi: 23.01.2026

Gazze’ye 13 milyon bağışladı

Gazze’ye 13 milyon bağışladı
  • ABONE OL

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, Kudüs Gönüllüleri Derneği'nin Gazze'de yürüttüğü çadırkent projesine destek verdi. Filistinli ailelerin barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunan Tilbe, bölgede tam teşekküllü 2 çadırkent kurulması için 300 bin dolar (12 milyon 987 bin lira) değerinde bağış yaptı.

İFTAR YEMEĞİ VERMİŞTİ
ZOR şartlar altında yaşam mücadelesi veren insanlara destek olmayı amaçlayan Tilbe'nin, Filistinlilerin günlük yemek ihtiyacına katkı sağlamak amacıyla Gazze yararına bir konser düzenleyeceği de duyuruldu. Ünlü sanatçı, geçen yıl ramazan ayında Gazze'de 4 bin kişiye iftar yemeği vermişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Gazze’ye 13 milyon bağışladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz