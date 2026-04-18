Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

1990'lı yılların mahalle kültürünü, aile ilişkilerini ve büyüme hikâyelerini mizah ve müzikle sahneye taşıyan Ecem Erkek, tek kişilik oyunu 'Kara Kız' ile izleyici karşısına çıkıyor. Oyun öncesi basın mensuplarıyla konuşan Erkek, şunları söyledi: "Ankara'da gecekondu mahallesinde büyüdüm. O zamanlar çocukken birçok şeyi dert ediyorduk. Niye sobalı evdeyiz, niye apartmanda değiliz diye üzülüyorduk. Ama şimdi baktığımda iyi ki öyle büyümüşüm diyorum. Eğer istediğim gibi bir hayatım olsaydı, bu oyunu yazamazdım. O mahalle kültürü, birlikte büyümek, sobalı evler... Bunlar aslında beni besleyen şeylermiş. O yüzden oyun da tam olarak bunu anlatıyor."