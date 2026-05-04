Geceyi sallayan düet

Funda Arar, eşi Febyo Taşel ile önceki akşam Maslak'taki bir mekanda Serkan Kaya'yı dinlemeye gitti. Gece boyunca Kaya'nın şarkılarıyla eğlenen Arar ve eşi mekanda büyük ilgi gördü. Serkan Kaya, bir ara Funda Arar'ı şu sözlerle sahneye davet etti:

"Pırıl pırıl bir ses! Onlarca şarkısı meşhur olmuş biri. Bir kez bile kötü hikâyesini duydunuz mu? Hayır! Sahnelere her zaman o yakışır!" Kaya bu iltifat dolu sözlerinin ardından Funda Arar'ı anons etti. Geceye damga vuran Funda Arar, "Seni Yazdım Kalbime" ve "Yak Gel" şarkılarını seslendirdi. Kaya, "Yak Gel" şarkısı sırasında Arar ile birlikte düet yaptı.