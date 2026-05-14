Geçmişin hesabı soruldu

Ekranların sevilen dizisi A.B.İ. on beşinci bölümüyle de nefesleri keserken, yine reytinglerin zirvesinde yer aldı. A.B.İ. on beşinci bölümüyle, 'Tüm Kişiler'de yüzde 5,88 izlenme oranı ve yüzde 18,42 izlenme payı, 20+ABC1'de yüzde 5,71 izlenme oranı ve yüzde 17,41 izlenme payı elde ederek yine birinci sırada yer aldı. İzleyicilerin soluksuz izlediği dizi, sosyal medyada da paylaşım ve etkileşim yoğunluğu yaşattı. Dizinin 15'inci bölümü yine soluk soluğa gelişmelere sahne oldu. Doğan, Çağla ve Melek'in Tahir'le yüzleştiği gecenin ardından aileyi sarsacak büyük bir gerçek ortaya çıktı: Sinan ve Mahinur'un yıllar önce doğan bir çocukları olduğu öğrenildi. Bu gerçek, Tahir'in geçmişte yaptığı karanlık müdahaleleri gün yüzüne çıkardı. Öte yandan Sinan babasıyla sert bir yüzleşme yaşadı ve Mahinur ile birlikte kayıp çocuklarını aramaya karar verdi. Melek'in de onlara katılmasıyla aile içindeki dengeler tamamen değişti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!