‘Geçmişin Kokusu’nun galası yapıldı

Başrollerini Görkem Sevindik, Gülsim Ali ve Emir Benderlioğlu'nun oynadığı 'Geçmişin Kokusu' filminin galası, önceki akşam yapıldı. Galaya katılanlar arasında Taner Rumeli, Ümit Kantarcılar ve Murat Serezli gibi oyuncularda vardı. Gala öncesi soruları yanıtlayan oyuncular, "Buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok güzel, meselesi olan ve önemli mesajlar veren bir film çektik. Yugoslavya'nın dağılma sürecinde insanların nasıl etkilendiğini anlatan bir film. İmkansız bir aşk, siyasi ve toplumsal olayları anlatan bir film çektik. Umarız izleyici de beğenir" diyerek salondaki yerlerini aldılar.