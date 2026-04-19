Geçmişle yüzleşen bir hikaye

Cuma günü vizyona girecek 'Geçmişin Kokusu'nun başrol oyuncusu Gülsim Ali, filmle ilgili konuştu. Yapımda yalnızca Makedonya'da yaşayan Türklerin hikayesini değil, Balkanlarda geçmişte yaşanan acıları, kayıpları ve kimlik mücadelesini de odağına aldığını söyleyen oyuncu, filmde Elena karakterini canlandırıyor.

Gülsim Ali rolünü "Geçmişiyle yüzleşen, kendi gerçeğini keşfeden ve vicdanın tarafını seçen bir kadın" sözleriyle anlattı. Projeye hazırlanma sürecine de değinen Gülsim Ali, 2012 yılında Bitola'da çekilen ilk projesi sayesinde bölgeye aslında yabancı olmadığını belirtti. Bulgarca bilmesinin kendisine avantaj sağladığını söyleyen Gülsim Ali, buna karşın Üsküp'ü ilk kez keşfettiğini dile getirdi.