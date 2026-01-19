Gel Selami, seninle şarkı söyleyelim

Nükhet Duru, 'Bambaşka Bir Nükhet Duru' isimli konserinde; Broadway müzikallerinden İstanbul'un renkli gazino yıllarına uzanan zengin repertuvarındaki şarkılarla mest etti. Sahnesinde 2 farklı kostüm giyen Duru, şıklığıyla da hayran bıraktı. Sanatçıyı izlemeye gelenler arasında; Selami Şahin, eşi Didem Şahin, oğulları Lider ve Emirhan Şahin, Hakan Ezer, Mustafa Karataş, Burçin Orhon, şarkı sözü yazarı Zeynep Talu gibi ünlü isimler de vardı. Gecenin ilerleyen saatlerinde eski dostu Selami Şahin'i sahneye davet eden Duru, "Seninle Başım Dertte" isimli şarkıda Şahin ile düet yaptı.