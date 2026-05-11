Geleneksel el sanatları Aydın’da ilgi odağı oldu

Kültür Yolu Festivali
, geleneksel sanatları ve kültürel değerleri yaşatarak sanatseverleri kültürel mirasın izinde buluşturmaya devam ediyor. Tekstil Park Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen Tel Kırma Atölyesi, Anadolu
'nun özellikle Batı Karadeniz bölgesinde gelişen geleneksel el sanatlarından birini sanatseverlerle buluşturdu. Hesap İşi Atölyesi, Türk işlemeciliğinin en nadide örnekleri katılımcıları bir araya getirdi. Sayılabilen kumaşlar üzerine ipliklerin titizlikle hesaplanarak işlendiği bu teknik; kusursuz simetrisi, geometrik desen yapısı ve ince işçiliğiyle dikkat çekti. Türk İşi Atölyesi ise Osmanlı
'dan günümüze uzanan köklü bir nakış geleneğini gün yüzüne çıkardı. Sim, sırma ve renkli ipliklerle oluşturulan kabartmalı yüzey etkisiyle dikkat çeken bu teknik, estetik olduğu kadar sembolik anlamlar da barındıran motifleriyle katılımcılara aktarıldı.