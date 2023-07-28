Oyunculuk ajansında cinsel taciz

Oyunculuk ajansına başvuran G. S. adlı genç kız, hayatının kabusunu yaşadı! Geçtiğimiz yıl henüz 18 yaşına girmemiş olan G. S., Şişli'de bulunan bir ajansa annesiyle birlikte giderek başvuruda bulundu. Genç kız şirket sahibiyle görüşmesinin ardından şirkette yapımcı, yönetmen olarak bulunan ve oyunculuk eğitimi veren M. Y. (57) ile görüştü. Çeşitli korku filmlerinde yönetmenlik de yapan M. Y., genç kızın telefon numarasına mesaj atarak yanına gelmesini, kendisiyle konuşmak istediğini söyledi. Okuldan çıkan G. S., şirkette M. Y.'nin odasına gitti. Yönetmen, genç kıza nefes alma eğitimi vereceğini söyleyerek vücuduna dokunmaya başladı.Genç kız, eğitmenin davranışlarından rahatsız olsa da o dönem bir şey söyleyemedi. Daha sonra G. S.'ye sarılan yönetmen zorla öpmeye başladı. Bu sırada annesinin araması üzerine olay yerinden uzaklaşan genç kız, yaşadıklarını annesine anlattı. Aile, skandal olayı öğrendikten sonra savcılığa suç duyurusunda bulundu. Genç kız ifadesinde yönetmenin, "Düzgün oyna yoksa öperim" dediğini iddia etti. Şüpheli olarak karakola götürülen M. Y., nefes egzersizi yaptığını, sadece diyafram bölgesini parmağıyla işaret ettiğini, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söyledi.Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı cinsel istismar suçundan iddianame düzenledi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan M. Y., 12 yıldır eğitmenlik yaptığını, çeşitli dizi ve filmlerde görev aldığını, böyle bir eylemde bulunmadığını iddia etti. Mahkeme, yönetmenin üzerine atılı suçu işlediğini belirterek 10 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.