Genç tasarımcılar atölyede buluştu

Mimarlık, İç mimarlık ve Çevre Tasarımı, İletişim ve Tasarımı ve Endüstriyel Tasarım bölümü öğrencileri; Home Art Yaratıcılık Akademisi, Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğretim üyeleri Metin Çavuş, Armağan Yüksekkaya ve Can Müezzinoğlu öncülüğünde düzenlenen atölye çalışmasında buluştu. Prof. Dr. Aslıhan Ünlü ve Dr. Selin Üst'ün desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, yapay zekâ destekli tasarım kavramı ele alındı. Öğrenciler, yenilikçi ürün ve çözümlerini projelerine entegre ederek yapay zekâ destekli tasarım fikirleri geliştirdi. Benan Kapucu moderatörlüğünde gerçekleşen panelde ise yapay zekâ destekli tasarımın bugünü, geleceği ve üretim süreçlerine etkisi konuşuldu.