Genç tasarımcılara 2.45 milyon TL ödül dağıtıldı

GÜNEYDOĞU Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Doku Kumaş Tasarım Yarışması'nın finali, Gaziantep Kalesi'nde gerçekleştirildi. Genç tasarımcıların hayal gücüyle şekillenen koleksiyonlar, kale surlarının önünde kurulan podyumda izleyicilerle buluştu. Dokuma, örme ve baskı kategorilerindeki koleksiyonlarını podyumda tanıtan genç tasarımcılar, jüri değerlendirmesi sonucunda ödüllerini aldı. Dereceye giren tasarımcılara toplam 2.45 milyon TL para ödülü dağıtıldı.