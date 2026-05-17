Gençler bu ülkenin yarınına ışık tutuyor

Hülya Koçyiğit
, "Film Gibi Hayatlar" programında 19 Mayıs'a özel milli atıcı Şevval İlayda Tarhan
, milli artistik yüzücü Selin Hürmeriç ve uluslararası fizik ve astronomi şampiyonu Yusuf Demirkaya'yı ağırladı. Program boyunca gençlerin başarı hikâyeleri, disiplinli çalışma süreçleri ve gelecek hedefleri konuşuldu. Programda 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Koçyiğit, "Başarı yalnızca kazanılan madalyalarda değil, vazgeçmeyen bir yürekte saklı. Gençlerimiz emekleri, hayalleri ve asil duruşlarıyla bu ülkenin aydınlık yarınlarına ışık tutuyor" dedi.