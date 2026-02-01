Gençlik rolleri denince akla ben geliyorum

GÖKSEL KAYAHAN



A.B.İ dizisinde Sinan Tuzcu'nun gençliğini oynuyorum. Bu benim birinin gençliğini oynadığım üçüncü projem. Üçü de atv'de. İlk işimde 12-13 yaşlarındayken rahmetli Osman Sınav'ın çektiği, Kılıç Günü diye dizide Ertan Saban'ın gençliğini oynadım. Evli ve Öfkeli dizisinde Serkan Altunorak'ın gençliğini oynamıştım. Sinan Tuzcu ile sette bir araya geldik. "Ne kadar benziyormuşuz" deyip şaşırdı. Sinan abiyi çok seviyorum. Sıcakkanlı, müthiş bir insan. Çok yardımcı oldu bana. Karakterle ilgili paslaşıyoruz, aynı aksta ilerlemek için.

Beni en çok Tolga Sarıtaş'a benzetiyorlar. Keyifli geçen bir setimiz var. Ekip olarak kaynaştık. Güzel de reaksiyon alıyoruz.

30 yaşındayım ama inanmıyorlar. Kısa süren bir sürü işte yer aldım. Uzun soluklu işlerim de oldu. Biri 80, diğeri 311 bölüm süren günlük dizilerde rol aldım. Konservatuvar eğitimim o diziler oldu. İşi mutfağında öğrendim, inanılmaz bir deneyimdi benim için.

Geçtiğimiz kış çektiğimiz Gözcü isimli kısa filmimizle, Paris Kısa Film Festivali'nde birinci olduk. Festivalleri dolaşmaya devam ediyor o iş. Orada Ardahanlı bir köylü genci canlandırmıştım. Orada yaptığım şive bu dizide çok işime yaradı. Van şivesi yapıyorum dizide. Karakteri doğru besliyor bu şive.

Müziğin içinde büyüdüm. Abim Tan Taşçı'nın menajerliğini yapıyor. Birkaç şarkı yazdım, şarkı çıkarma niyetim var.

Babam albay emeklisi ama sert değildir. 155 ülke gezdi emekli olduktan sonra. Babamla aramız da iyidir. Diziyi ailece izliyoruz. Onlar zaten oyunculuk yanıma güveniyorlar.

Spor Yönetimi mezunuyum. Bir iki senelik antrenörlük kariyerim var ama 2 sene sürdü. Sonra modellik deneyimim oldu. İçimde hep oyunculuk hayali vardı ama futbolcu olmayı da hep istemiştim. Kartalspor'da oynadım.



GÜLSİM ALİ



SETTE GÜLMEKTEN AĞLADIK

Sinehane yapımı Öp Elimi filmini çektik. Aşkı ve aile ilişkilerini anlatan güzel bir filmdi. Kıpır kıpır neşeli bir kızı oynadım. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Selçuk Aydemir çekti. İnanılmaz iyi bir kadromuz vardı. Hiç bu kadar komedide rol almamıştım. O yüzden nasıl olacak diye çok çalıştım. Şimdiye kadar oynadığım bütün karakterlerden ayrıştırarak başka bir kız çıkardık. Çok heyecanlandığım bir iş.

Babam bana hep komedide oynaman lazım derdi. Onun istediği de olmuş oldu. Ama sette herkesin komedi tecrübesi olduğu için ilk başta biraz çekindim açıkçası. Çok komikti, ağlıyordum artık gülmekten.

Safa ile başka bir işte partner olacaktık, denk gelememiştik. Bu filme denk geldi. Çok yetenekli çok güldüren bir insan.

Çok isterdim şarkı söylemeyi. Ama çok yeteneğim olduğunu sanmıyorum.

Diriliş Ertuğrul dizisi Mısır'da çok izlenen işlerden biri. Orada çok seviliyorum. Mısır'ın dünya çapında tanınan yıldızı Mohamed Ramadan'ın bir şarkısını dinlemiştim. Lübnanlı bir programda bu şarkıdan bahsetmiştim. Seviyorum demiştim. Sonra o da o bölümü kendi hesabından paylaştı teşekkür etti.

Sadece Orta Doğu'da değil Avrupa'da da çok büyük sevgi var. Almanya'da şapka ve gözlük olmasına rağmen tanıyıp peşimden koşmuşlardı.

Şimdi çok heyecanlı olduğum yeni projem daha var. Netleştikten sonra paylaşacağım.



KEMAL BAŞAR



Konserlerim başlıyor daha 25 sene giderim var

Sonunda başlıyorum. 14 yaşımdan beri ailemi yakın çevremi mahvettim, onlar kurtuluyor şimdi halk düşünsün. Şaka bir yana müzik hep içimde vardı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynarken, Hasan Saltık'ın bir davetinde bir araya geldik. Ülkenin önemli müzisyenlerinin olduğu bir ortamdı. Beni de Bombacı Ender olarak biliyorlar. Bir ara gitarı alıp kendi şarkılarımdan birini söyleyince Hasan'ın dikkatini çekti. "Başka şarkın var mı?" diye sordu. "60- 70 tane daha var" dedim. "Albüm yapıyoruz" dedi. Ertesi gün stüdyoya girdim, sözü müziği benim 13 şarkıdan oluşan albüm çıkardım. Single'lar yaptım, klipler çektik. Pandemi patladı. Ama yılmadım. Şimdi 4 Şubat'ta Kadıköy'de bir mekânda konser vermeye başlıyorum. 'Yuh ve Yalnız Doğar İnsan' adlı en yeni iki şarkım da olmak üzere tüm eserlerimi seslendireceğim. Yeni yetme bir rocker'ım daha 25 sene giderim var. Konserlerin devamı da gelecek.

Tiyatroda devam ediyor. 'Kaktüs Çiçeği' ile Türkiye turnesine çıkıyoruz. Cyrano Rock müzikali ile Kore'ye gideceğiz tekrar. Büyük Sahra Çölü'nde oynayacağız Cyrano Rock'ı. Oradaki meşhur Büyük Sahra Çölü Festivali'ne davet edildik.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz ve Ben Bu Cihana Sığmazam dizileri de çok güzel setlerdi. Oktay Kaynarca liderliğinde çok güzel hatırladığımız başarılı işlerdi.



ASLIHAN KARAKAŞ



Kulislerde büyüdüm

Dedem bağlama çalardı, anneannem dönemin assolistlerinden. Annem hâlâ solistlik yapıyor. Müzik yolculuğum kulislerde başladı. Annem yeteneğimi keşfettikten sonra bana piyano dersleri aldırmaya başladı. Güzel Sanatlar Lisesi'nde müzik kariyerime çello ile başladım. 8-9 yıl kadar sadece çello çalıştım. Üniversitede müzikal bölümüne girdim, ikisini aynı anda bitirdim, uzun yılar piyano ve çello dersleri verdim. Sonra yollarımız Tan Taşçı ile kesişti. Tan Taşçı'nın orkestrasındaydım. Birinde bir ışık varsa onu bulup parlatıyor. Kendi yolumda yavaş yavaş yürümeye başladım onun sayesinde.



NESHE

Hayatımın yarısı havada geçiyor

İspanya'da evlendim, Barselona'da yaşıyorum. Bir Ziyaret isimli oyunda rol alıyorum. Yıldırım Fikret Urağ yönetti. Ekim itibariyle sahnelemeye başladık, adalet kavramını sorguladığımız oyunda Otili karakterini oynuyorum. Müzikal Tiyatro mezunuyum. Amerika'da Avrupa'da müzikallerde oynadım. İspanya'da da hem müzik hem tiyatro yapıyorum. Oyun olduğu zaman İstanbul'a geliyorum. Hayatımın yarısı havada geçiyor.





CÜNEYT ŞENTÜRK

Koca Yusuf belgeseli çektik

Üç senedir Trakya'da yaşıyorum. Lüleburgaz'dayım. Kendi bestelerimden ve Balkan eserlerinden oluşan albüm yaptım. Festivallerde sahneye çıkıp kültür elçiliği yapıyoruz. 5 dilde şarkı söyleyebildiğim için konserlerim her bölgede tıklım tıklım geçiyor. Ülkemizin her notası çok güzel.

Koca Yusuf'un hayatını belgesel olarak çektik. Eşim yazdı senaryoyu, yönetmenliğini Ahmet Karaağaç yaptı. Şumlu'da Koca Yusuf festivaline katılmıştım. Gitmişken de orada belgeseli çektik. Ama Koca Yusuf'un torunlarından biri olan ve belgeselde yer alan Mecit Sağır abimizi kaybettik.