Gişe rekoru kıran film eylülde dijital platformda

TÜRKTelekom'un televizyon platformu Tivibu, eylül ayında zengin içerikleri sinemaseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Kirala Satın Al seçeneğinin öne çıkan içeriği 'Kaptan Amerika: Cesur Dünya' oluyor. Yeni Kaptan Amerika Sam Wilson'un dünyayı tehdit eden bir krizi durdurma mücadelesini anlatan yapım, serinin dördüncü halkası olarak karşımıza çıkıyor. Kirala Satın Al'ın öne çıkan yapımlarından bir diğeri 2025 yapımı 'Bir Minecraft Filmi' oluyor. Oyun dünyasının sevilen ünlü video oyununun sinemaya uyarlandığı filmde, gizemli bir geçit aracılığıyla Overworld'e sürüklenen uyumsuz bir grubun bu yabancı diyarda başlarından geçen maceraları anlatılıyor. Film, izleyiciye Minecraft evreninin yaratıcılığını ve keşif ruhunu yaşatırken dostluk, cesaret ve iş birliği temalarını da güçlü bir şekilde işliyor. Filmde Game of Thrones'un dünyaca ünlü yıldızı Jason Mamoa başrol olarak izleyicilerin karşısına çıkıyor.