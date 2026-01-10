ROCK müziğin ikonik starı Teoman'ın marka yüzü olduğu D'S Damat'ın 2025- 2026 Sonbahar/ Kış koleksiyonu 'Bu Benim Dünyam' kampanyasını tanıttı. Süleyman Orakçıoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen davete çok sayıda ünlü isim de katıldı. Davette konuşan Teoman, "Kıyafette sadece rahatlığa değil, estetiğe de önem veriyorum. Gündüz bol pantolonlarla çıkarım. Giyime kuşama meraklıyım. Büyük isteklerim yok ama ceketlerim, pantolonlarım olsun isterim. Önce müşterisiydim, şimdi iş birliği yaptık ve marka yüzü oldum" diye konuştu.