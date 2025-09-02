Gömeç’te 15 bin kişiyle Kayahan şarkıları

Gömeç'te düzenlenen festival, Emre Altuğ ve İpek Açar konseriyle başladı. Altuğ ve Açar, Alper Kömürcü yönetimindeki İstanbul Akademi Senfoni Orkestrası'yla Kayahan şarkıları söyledi. Altuğ, Kayahan'la Gömeç'te tanıştıklarını belirtip şunları söyledi: "O zaman İskender Paydaş'la çalışıyordum, o da 'Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi' albümünü yapıyordu. 'Emre de gelsin hem tanışalım, hem bakalım ne yapıyor' demiş. Tanıştığımız yerde onu anmak kıvanç." Açar ise "10 yıl oldu göçeli, onu unutturmamaya çalışıyoruz. Kendimi şanslı hissediyorum, arkadaşlarımla, eşim Alper Kömürcü'nün desteğiyle güzel konserler veriyoruz" dedi.