‘Gördüğünüz her şey kadının eseri’

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Nükhet Duru, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Didim'de konser verdi. Duru, Didimlilerin hıncahınç doldurduğu konserinin açılışını; sözlerini 21 yaşında yazdığı 'Ben Bir Kadınım' isimli şarkısının İzzet Öz'ün çektiği klibini yayınlayarak yaptı. Duru, "Dünyadaki pek çok ülkeden daha önce biz Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkını veren, 'Yeryüzünde gördüğünüz her şey kadının eseridir' diyen Atatürk'ün kurduğu bu ülkede yaşıyor olduğumuz için çok şanslıyız" dedi. Kadınlar günü temasına uygun lila renkli bir kostümle sahneye çıkan sanatçı, izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.