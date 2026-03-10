Göstere göstere yardım caiz mi?

PROF. Dr. Nihat Hatipoğlu'na bir izleyici "Sosyal medyada iyilik yapmak sadaka sayılır mı?" sorusunu yöneltti. Hatipoğlu şu yanıtı verdi: "Sadakayı açıktan vermekte bir sakınca yok. Eğer gerçekten niyetiniz iyiyse başkalarına örnek olur, onları da teşvik edersiniz. Ama eğer yardımı kimseye göstermeden, göze sokmadan yaparsanız bu da sizin için daha iyidir. Yani gizli yaparsan senin için, açık yaparsan toplum için iyidir diyor Kuran-ı Kerim."

YARDIM KİŞİNİN TERCİHİNE BAĞLI

Hatipoğlu ardından sözlerine şöyle devam etti: "Önemli olan yardım yapmak. Ancak toplum biraz acımasız, yardım yaptığını açıklamadığın zaman neden söylemiyorsun diyorlar. O da mecburen şunlara yardım yaptım, burs verdim demek zorunda kalıyor bazen. Açıktan verirse bu kez gösteriş yapmakla itham ediyorlar. Bu, toplumun aşırı duyarlılığından kaynaklı. O yüzden yardım konusu kişinin tercihine bağlı."