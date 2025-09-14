‘Gözleri Karadeniz’de romantik anlar

Atv'de yarın üçüncü
bölümüyle
ekrana gelecek
olan
dizisi 'Gözleri
KaraDeniz'de
izleyiciyi
nefesleri
kesecek
bir sahne bekliyor.
Dizide, Güneş karakterine
hayat veren
Özge Yağız, kendini
Boğaz'ın serin sularına
bırakıyor. Ancak
tabii ki Azil imdadına
yetişiyor.
Bu romantik kurtarış, aralarına mesafe koymaya çalışan ikilinin zor anlar yaşamasına neden olacak. Güneş ve Azil'in denizin içinde göz göze kaldıkları o anlar, romantizmi ve yasak aşkın çekimini en yoğun haliyle seyircilere de hissettirecek. Sahnenin çekim arkası hikayesini ise başrol oyuncusu Özge Yağız şöyle anlattı: "Gerçekten fazla tekrar almak gereken bir sahne idi. Su korkum yok ama kolay da değildi. Ancak partnerim ve ekibimiz sayesinde zorlu dakikalar kolaylaştı. Serin bir akşama denk geldiğimiz için çok zorlandık ama sahnenin buna değdiğini düşünüyorum."
Halit Özgür Sarı ise, "Çalışmaktan çok keyif aldığım, ekip için çok uğraş gerektiren teknik detayların büyük önem arz ettiği bir sahneydi. Emeklerimizin karşılık bulacağına inanıyoruz" sözleriyle sahnenin etkisine vurgu yaptı.