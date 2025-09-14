‘Gözleri Karadeniz’de romantik anlar

Atv'de yarın üçüncübölümüyleekrana gelecekolandizisi 'GözleriKaraDeniz'deizleyiciyinefeslerikesecekbir sahne bekliyor.Dizide, Güneş karakterinehayat verenÖzge Yağız, kendiniBoğaz'ın serin sularınabırakıyor. Ancaktabii ki Azil imdadınayetişiyor.Bu romantik kurtarış, aralarına mesafe koymaya çalışan ikilinin zor anlar yaşamasına neden olacak. Güneş ve Azil'in denizin içinde göz göze kaldıkları o anlar, romantizmi ve yasak aşkın çekimini en yoğun haliyle seyircilere de hissettirecek. Sahnenin çekim arkası hikayesini ise başrol oyuncusu Özge Yağız şöyle anlattı: "Gerçekten fazla tekrar almak gereken bir sahne idi. Su korkum yok ama kolay da değildi. Ancak partnerim ve ekibimiz sayesinde zorlu dakikalar kolaylaştı. Serin bir akşama denk geldiğimiz için çok zorlandık ama sahnenin buna değdiğini düşünüyorum."Halit Özgür Sarı ise, "Çalışmaktan çok keyif aldığım, ekip için çok uğraş gerektiren teknik detayların büyük önem arz ettiği bir sahneydi. Emeklerimizin karşılık bulacağına inanıyoruz" sözleriyle sahnenin etkisine vurgu yaptı.