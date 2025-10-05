Arabeskin güçlü sesi Güllü, geçtiğimiz hafta Yalova'daki evinin camından düşüp hayatını kaybetmişti. Güllü'nün trajik ölümü gündemden düşmüyor. Sanat dünyasının ünlü isimleri de konuyla yorumlarını dile getirdi. Önceki akşam bir açılışa katılan İbrahim Tatlıses, vefat haberini aldıktan sonra hem çok şaşırdığını hem de çok üzüldüğünü anlattı.Ünlü sanatçı, "Çok üzüldük. Mekanı cennet olsun. Ben canına kıydığını zannetmiyorum, çünkü Güllü kendini çok severdi. O balkonun kilitli kapısı var mı? Bu sorunun cevabını düşünüyorum. Çok şey yazarım ama yazmıyorum. Bilirkişiler mutlaka konuyla ilgilenir" diye konuştu.