Haberler Günaydın Haberleri Ebru Gündeş’ten festival tadında 3 gece
Giriş Tarihi: 21.04.2026

Ebru Gündeş’ten festival tadında 3 gece

Ebru Gündeş’ten festival tadında 3 gece
  • ABONE OL
Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş, 'Beraber Söylüyoruz' sahne konseptiyle 3 gün üst üste Sarıyer'deki etkinlik mekanında sevenleriyle buluştu. Biletleri günler öncesinden tükenen konserlerde Gündeş, efsane şarkılarından oluşan interaktif repertuarı ve dev sahne prodüksiyonu ile sevenlerine festival gibi 3 gece yaşattı. Gündeş'i izleyenler arasında Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Nur Fettahoğlu, Fulya Terim, Merve Terim, Sedef İybar, Yaşar İpek, Esra Erol ve Tülin Şahin de vardı. Sanatçı, 'Beraber Söylüyoruz' sahne konseptiyle sezon finalinde 8-9 Mayıs'ta yeniden aynı sahnede olacak.
#EBRU GÜNDEŞ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Ebru Gündeş’ten festival tadında 3 gece
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA