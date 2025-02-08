Güven ve saygı evliliğimizin temelini oluşturuyor

Evli, mutlu, çocuklu... Bizim onlara bakınca dışarıdan gördüğümüz çerçeve bu. Fakat bu mutlu aile tablosuna yaklaştıkça görüyoruz ki; sahip oldukları değerler ve hayata bakışları çok daha ilgi çekici... Cift, Şamdan Plus dergisinin Sevgililer Günü ozel roportajında mutlu evliliklerinin sırrını anlattı.
Nasıl bir yolculuk evlilik sizin için?
ÖZLEM ADA ŞAHİN:
Bizim için çok güzel bir yolculuk, her güne daha anlamlı ve heyecan dolu başlıyoruz... Huzurluyuz, mutluyuz.
Özlem Hanım, Berkay Bey ile hayatı paylaşmanın en keyifli yanı nedir sizce?
Ö.A.Ş.:
Berkay özünde çok eğlenceli ve anlık sürprizler yapan birisi olduğu için hayatımın her anı dolu dolu geçiyor.
Bu evlilikte birbirinizi tamamlayan yanlarınız neler?
Ö.A.Ş:.
Berkay benim daha sakin bir yapıda olmamı sağladı, daha mantıklı ve ileri görüşlü oldum onun sayesinde. Hayata daha güzel pencereden bakmamı sağlayan biri.
BERKAY ŞAHİN:
Özlem'den önce daha hiperaktiftim, şimdi daha sakin daha dingin biri oldum, huzurluyum.
Şu hayatta birbirinizden öğrendiğiniz en önemli hayat dersi ne olabilir?
Ö.A.Ş.:
İyisiyle kötüsüyle hayatın bize yaşattığı her olaya karşı şükretmek. Konu aşk olunca, hayat sürprizlerle dolu.
Siz ilk görüşte aşk dedikleri şeye inanır mısınız? Bu konuda şansını zorlamayı sevenlerden misiniz?
Ö.A.Ş.:
Tabii ki inanıyorum. Berkay'ı görünce "İşte o adam, evleneceğim adam" demiştim, çok kısa bir sürede hemen evlendik zaten. Evlilik çok güzel bir şey, doğru insan ve doğru kişi ile yapıldığında tabii ki. Ruh eşi olmak, karşındakinin seni tamamlaması... Berkay beni tamamlıyor, ben de onu. Berkay'ın önceliği hep ben ve ailemiz.
Şimdilerde aşkta nasıl bir dönemdesiniz?
Ö.A.Ş.:
Berkay ile ilişkimizin sırrı bence birbirimizi çok iyi tanıyor olmamız. Sınır- larımızı biliyoruz. Ne o benim sevmediğim bir davranışta bulunur ne de ben. Birbirimizi kıracak, tüketecek her türlü davranıştan kaçınırız. Bu çok önemli bir şey. Onun önceliği benim, benim önceliğim o. Birbirimize koşulsuz sevgi, huzur ve mutluluk vermeye odaklıyız. Eğer bir problemimiz varsa bunu yastık altı yapmayız yani, oturur konuşur ve çözümleriz. Güven, sadakat ve saygı, ilişkimizin temelini oluşturuyor. Ben her zaman onun işine, kariyerine, mesleğine ayırdığı zamana saygı duyarım. O da benim alanlarıma saygı duyar. Birbirimizi bunaltmayız. Bence ilişkilerde insanlar birbirlerini tükettiği için ve alanlarına saygı duymadıkları için sabırları kalmıyor. Birbirimize çok düşkünüz. Her konuda birbirimizin fikirlerini alıp birbirimizi dinleriz. Bir bütün gibiyiz. Buraya kocaman bir nazar boncuğu koyar mısınız!
ÖZLEM BENİM BU HAYATTAKİ ŞANSIM
Şimdiye kadar birbirinizden duyduğunuz en güzel iltifat neydi?
Ö.A.Ş.:
Berkay'ın "Özlem benim bu hayattaki şansım" demesi...
Hayatınızda kısa bir geçmiş ve gelecek değerlendirmesi yapmanızı istesek?
Ö.A.Ş.:
Yaşadığım her şey için teşekkür ederim, içimde büyüttüğüm o küçük çocuk, bugün sevgi dolu vicdanlı akıllı ve kendi ayakları yere basan bir kadın oldu. Geleceği kim bilebilir. Kendime söylediğim tek bir şey var, hiç değişme.
BERKAY ELİNDE ÇATALLA SÜREKLİ BENİ BESLER
Birbirinizin sevmediğiniz ve değiştirmeye çalıştığınız bir özelliği var mı?
Ö.A.Ş.:
Yıllardır hiç değişmedi bu cevap. Sürekli bana yemek yedirmeye çalışır. Israrcılığı diyebiliriz. Abartmıyorum elinde çatal ile kovalar beni. Ben ısrarı hiç sevmem.
B.Ş.:
Bazı sabahlar gereksiz stresli uyanıyor daha sakin uyanabilmesini isterdim.
KOCAM ÇOK İYİ SIR TUTAR
Güven ve sadakat kelimeleri sizin için ne ifade ediyor?
Ö.A.Ş.:
Çok şey... Evliliğin temeli bu. Bu iki kelime olmazsa evliliğin yürümesi imkansız benim için.
B.Ş.:
Güven ve sadakat bence ikiz kardeş gibi. İkisine de ilişkide ihtiyaç var ve bunlar çok önemli.
Hanginiz daha iyi sır tutabiliyor peki?
Ö.A.Ş.:
Berkay.
B.Ş.:
Tartışmaya kapalı; ben.