Güven ve saygı evliliğimizin temelini oluşturuyor

Evli, mutlu, çocuklu... Bizim onlara bakınca dışarıdan gördüğümüz çerçeve bu. Fakat bu mutlu aile tablosuna yaklaştıkça görüyoruz ki; sahip oldukları değerler ve hayata bakışları çok daha ilgi çekici... Cift, Şamdan Plus dergisinin Sevgililer Günü ozel roportajında mutlu evliliklerinin sırrını anlattı.Bizim için çok güzel bir yolculuk, her güne daha anlamlı ve heyecan dolu başlıyoruz... Huzurluyuz, mutluyuz.Berkay özünde çok eğlenceli ve anlık sürprizler yapan birisi olduğu için hayatımın her anı dolu dolu geçiyor.Berkay benim daha sakin bir yapıda olmamı sağladı, daha mantıklı ve ileri görüşlü oldum onun sayesinde. Hayata daha güzel pencereden bakmamı sağlayan biri.Özlem'den önce daha hiperaktiftim, şimdi daha sakin daha dingin biri oldum, huzurluyum.İyisiyle kötüsüyle hayatın bize yaşattığı her olaya karşı şükretmek. Konu aşk olunca, hayat sürprizlerle dolu.Tabii ki inanıyorum. Berkay'ı görünce "İşte o adam, evleneceğim adam" demiştim, çok kısa bir sürede hemen evlendik zaten. Evlilik çok güzel bir şey, doğru insan ve doğru kişi ile yapıldığında tabii ki. Ruh eşi olmak, karşındakinin seni tamamlaması... Berkay beni tamamlıyor, ben de onu. Berkay'ın önceliği hep ben ve ailemiz.Berkay ile ilişkimizin sırrı bence birbirimizi çok iyi tanıyor olmamız. Sınır- larımızı biliyoruz. Ne o benim sevmediğim bir davranışta bulunur ne de ben. Birbirimizi kıracak, tüketecek her türlü davranıştan kaçınırız. Bu çok önemli bir şey. Onun önceliği benim, benim önceliğim o. Birbirimize koşulsuz sevgi, huzur ve mutluluk vermeye odaklıyız. Eğer bir problemimiz varsa bunu yastık altı yapmayız yani, oturur konuşur ve çözümleriz. Güven, sadakat ve saygı, ilişkimizin temelini oluşturuyor. Ben her zaman onun işine, kariyerine, mesleğine ayırdığı zamana saygı duyarım. O da benim alanlarıma saygı duyar. Birbirimizi bunaltmayız. Bence ilişkilerde insanlar birbirlerini tükettiği için ve alanlarına saygı duymadıkları için sabırları kalmıyor. Birbirimize çok düşkünüz. Her konuda birbirimizin fikirlerini alıp birbirimizi dinleriz. Bir bütün gibiyiz. Buraya kocaman bir nazar boncuğu koyar mısınız!Berkay'ın "Özlem benim bu hayattaki şansım" demesi...Yaşadığım her şey için teşekkür ederim, içimde büyüttüğüm o küçük çocuk, bugün sevgi dolu vicdanlı akıllı ve kendi ayakları yere basan bir kadın oldu. Geleceği kim bilebilir. Kendime söylediğim tek bir şey var, hiç değişme.Yıllardır hiç değişmedi bu cevap. Sürekli bana yemek yedirmeye çalışır. Israrcılığı diyebiliriz. Abartmıyorum elinde çatal ile kovalar beni. Ben ısrarı hiç sevmem.Bazı sabahlar gereksiz stresli uyanıyor daha sakin uyanabilmesini isterdim.Çok şey... Evliliğin temeli bu. Bu iki kelime olmazsa evliliğin yürümesi imkansız benim için.Güven ve sadakat bence ikiz kardeş gibi. İkisine de ilişkide ihtiyaç var ve bunlar çok önemli.Berkay.Tartışmaya kapalı; ben.