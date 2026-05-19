Hakkı Yalçın’dan Ali Yerlikaya’ya şarkı sözü desteği

Oyuncu Ali Yerlikaya, sözleri Hakkı Yalçın imzası taşıyan 'Baş Eğmedim' şarkısını dinleyicilerle buluşturdu. Yaklaşık bir hafta önce dijital platformlar ve sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanan şarkı, kısa sürede dikkat çekti. Ali Yerlikaya'nın hikâyesini kaleme aldığı, bir dijital platformda yayınlanacak olan dizi projesini dinleyen Hakkı Yalçın, anlatılanlardan etkilenerek 'Baş Eğmedim' şiirini yazdı. Yalçın, "Bu hikâyeyi senden başkası okuyamaz" diyerek Ali Yerlikaya'yı stüdyoya girmeye ikna etti ve diziden önce şarkısı gün yüzüne çıktı. Yalçın şarkıyla ilgili, "Ali stüdyoya çekinerek girdi, 'Benim işim değil abi' dedi ama ben 'Yap, güzel olacak' dedim. Şu anda dijital platformlarda 200 bine yakın izlenme aldı. Bu büyük bir başarı" dedi.

YAPAY ZEKA TEKNOLOJİSİ KULLANILDI

Yerlikaya ise bu işbirliği hakkında "Hakkı abi, dizinin şarkılarına destek sözü verdi. O beni stüdyoya soktu. Ben 'Abi, benim işim değil' dedim ama o ısrar etti. Biz de inşallah onu dizide kamera karşısına geçmeye ikna ederiz" dedi. Şarkı; hayata karşı dimdik duran, kaybetse de yeniden ayağa kalkmayı bilen karakterlerin hikâyesini anlatıyor. Şarkının duygusal atmosferi kadar teknolojik tarafı da dikkat çekti. Proje için hazırlanan özel görsellerin yapay zekâ destekli üretim teknolojileriyle oluşturulduğu öğrenildi.