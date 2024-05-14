Hande Ünsal yapımcılığa iyi başladı!

Hande Ünsal şarkıcılık, söz yazarlığı ve bestecilik gibi özellikleriyle Türk pop müziğinin önde gelen isimlerinden biri olmayı başardı. Şimdi bu müzik özelliklerinin yanına bir de yapımcılık sıfatını ekledi.Bu kulvar bambaşka bir kulvar, zor bir yol. Ama Hande bunu da başarabileceğinin ilk sinyalini bana verdi. Yapım şirketinden çıkan ilk sanatçısı ise İbrahim Başaran oldu. Genç sanatçı 'Aşktan Mıymış?' isimli şarkısıyla benden geçer not aldı. Haliyle Hande Ünsal'ın yapımcılık kariyeri bence iyi başladı. İkisinin de yolu açık olsun.