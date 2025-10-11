Harbiye’de Kayahan şarkıları söylendi

KAYAHANşarkıları Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde yankılandı. 'Yolu Sevgiden Geçenler' sloganıyla Emre Altuğ, Fatih Erkoç, İpek Açar ve Suat Suna sahneye çıkarak, usta sanatçının eserlerini söyledi. İpek Açar, "Kayahan olsa şöyle ifade ederdi; 'Arasından rüzgar geçmeyecek' derdi. Hep, 'Zor yollardan öğrendik' derdi. İlk müziğe başladığında bir şarkısında prozodi hatası olduğu söylenmiş. 'Bu ne?' diyerek başlamış çalışmaya. Kayahan gibi bir insan olunca ondan sonra rüzgar geçmemiş arasından" açıklamasını yaptı.