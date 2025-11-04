Harper’s Bazaar Women Of The Year 2025 Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye'de moda tutkunlarıyla 1993 yılından bu yana buluşan Harper's Bazaar, ilham vermeye devam ediyor. Dünyanın farklı ülkelerinde her yıl gerçekleştirilen Harper's Bazaar Women of the Year 2025'in Türkiye ayağı, 3 Kasım Pazartesi akşamı Elidor ana sponsorluğunda ve The Peninsula Istanbul ev sahipliğinde düzenlendi.

Bu yıl Harper's Bazaar Türkiye Women of the Year 2025 gecesi, Elidor iş birliğiyle tasarlanan pembe halıda konuklarını karşıladı. Pink Carpet sunuculuğunu ünlü oyuncu Tuba Ünsal üstlenirken, ünlü isimlerin ışıltılı görünümleri ve samimi röportajları geceye enerjik ve sıcak bir atmosfer kattı.

Kırmızı halı deneyimi, The Istanbul Spotlight tarafından sunuldu. "Spotlight mikrofonu" aracılığıyla gerçekleştirilen röportajlarda, moda, sanat ve iş dünyasından birçok tanınmış isim duygularını ve heyecanlarını izleyicilerle paylaştı.

Özgün içerikleri, özel röportajları ve perde arkası görüntüleriyle Türkiye'nin dijital medya sistemine yenilikçi bir soluk getiren kültür, sanat ve eğlence platformu The Istanbul Spotlight, geleneksel röportaj anlayışının ötesine geçerek sanatçılara kendilerini içten ve samimi biçimde ifade etme imkanı sundu.

Elidor ana sponsorluğunda ve The Peninsula Istanbul'un ev sahipliğinde gerçekleşen Harper's Bazaar Türkiye Women of the Year 2025 gecesi, büyüleyici Boğaz manzarası eşliğinde düzenlenen kokteyl ile başladı; ödül töreni ve akşam yemeğiyle devam etti.

Sunuculuğunu Jülide Ateş'in üstlendiği gece, Harper's Bazaar Genel Yayın Yönetmeni Gülen Yelmen, Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü Yasemin Gebeş ve The Peninsula Istanbul Genel Müdürü Jonathan H. Crook'un, kadınların yaratıcılığını, liderliğini ve dönüştürücü gücünü vurguladıkları açılış konuşmalarıyla başladı.

Harper's Bazaar Genel Yayın Yönetmeni Gülen Yelmen, duygularını şu sözlerle aktardı; "Harper's Bazaar Türkiye olarak üçüncü kez düzenlediğimiz "Women of the Year" için yeniden bir arada olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Dünyanın ilk kadın dergisi Harper's Bazaar'ın kuruluş felsefesine uygun olarak asla pes etmeden kadın olmanın, birlikte olmanın ve yaratmanın gücüne inanıyoruz. Bu gece de, kendi alanlarında büyük başarılara imza atan kadınları ödüllendirirken, birbirimize güç ve ilham vermeye devam ediyoruz."

Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü Yasemin Gebeş, geceye ilişkin duygularını "Bu akşam, kadınların gücünü, yaratıcılığını ve birbirine ilham verme yeteneklerini kutlamak için bir aradayız. Harper's Bazaar olarak Women of the Year ödül törenini Türkiye'de üçüncü kez gerçekleştiriyor olmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bu gece, yalnızca bireysel başarıları değil; kadınların birlikte var olma cesaretini, dayanışmanın dönüştürücü etkisini ve kolektif bir gücün yarattığı ilhamı da kutluyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki, bir kadının hikayesi asla yalnız değildir. Her güçlü kadının ardında, ona inanan, yol açan, destek veren başka kadınlar da vardır. Harper's Bazaar olarak misyonumuz, işte tam da bu hikayeleri görünür kılmak. Kadınların yalnızca başarılarını değil, emeklerini, cesaretlerini, mücadelelerini anlatmak. Onların sesine ses, ışığına yansıma olmak. Çünkü bir kadının hikayesi paylaşıldıkça, bir toplum dönüşür. Bu akşam yepyeni bir mecramız da bizlerle burada olacak. Kültür, sanat ve eğlence dünyasının nabzını tutan The Istanbul Spotlight; özgün içerikleri, özel röportajları ve perde arkası görüntüleriyle Türkiye'nin dijital medya sistemine yenilikçi bir soluk getirdi biliyorsunuz. Bugün de kırmızı halımızı The İstanbul Spotlight ile yapıyoruz. İnanıyoruz ki uzun süre gündemde kalmaya değecek bir içerik yaratıyor olacağız bu gece. Spotlight'ı sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın." şeklinde ifade etti.

The Peninsula Istanbul Genel Müdürü Jonathan H. Crook ise The Peninsula Istanbul olarak ev sahipliğini üstlendikleri davet hakkında duygularını, yaptığı açılış konuşmasında "2025 Harper's Bazaar Women of the Year Ödülleri için sizleri The Peninsula Istanbul'da ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Üçüncü kez ev sahipliği yaptığımız bu özel gecede, Harper's Bazaar ile iş birliği içinde; ilham veren değişim, yaratıcılık ve liderlik hikayeleriyle öne çıkan kadınları kutlamaktan onur duyuyoruz. Bu ilham verici projeyi bir kez daha hayata geçiren Gülen Yelmen ve Turkuvaz Medya Grubu'na, ayrıca bu özel geceyi büyük bir özen ve adanmışlıkla hazırlayan The Peninsula Istanbul'daki muhteşem ekibime içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu akşam ödüllendirilen tüm olağanüstü kadınları yürekten kutluyor, tüm misafirlerimize bizlerle birlikte bu unutulmaz ilham ve güç dolu geceye katıldıkları için teşekkür ediyorum." sözleriyle aktardı.

Ana sponsor Elidor, uzun yıllardır genç kadınların potansiyellerini ortaya çıkarmaya yönelik projeleriyle tanınan bir marka olarak bu yıl da gecenin enerjisini ve ruhunu yansıtan bir iş birliğine imza attı. Harper's Bazaar Women of the Year ödül töreninin üçüncü kez ev sahipliğini üstlenen, dünyanın en köklü lüks otel gruplarının başında gelen The Peninsula Hotels'in boğazdaki göz kamaştıran projesi The Peninsula Istanbul, İstanbul Boğazı'nın kıyısında, Tarihi Yarımada manzarasına hakim konumu ve şık atmosferinde konuklarını konfor ve kusursuz hizmet anlayışı ile ağırladı.

Kadınların yaratıcılığını, azmini ve ilham veren başarılarını kutlayan Harper's Bazaar Women of the Year 2025, güçlü kadın hikâyelerinin buluştuğu bu özel gecede unutulmaz anlara sahne oldu. Türkiye'de üçüncü kez düzenlenen ödül töreni, dünyadan ve Türkiye'den önemli konukları ağırladı. Moda, cemiyet, iş, spor, kültür ve sanat camiasından ünlü isimlerin bir araya geldiği geceye, dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio da katıldı. Ödüller, iş dünyasından sanata, spordan bilime kadar kendi alanlarında fark yaratan isimlere takdim edildi.

"Yılın İş İnsanı" İpek Ilıcak Kayaalp

Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından biri olan İpek Ilıcak Kayaalp, liderliği ve vizyonuyla iş dünyasında fark yarattı. Ödülünü, iş insanı Leyla Alaton'dan aldı.

"Yılın Sporcusu" Buse Naz Çakıroğlu

Dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonu; Olimpiyat finalisti milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, spordaki kararlılığı ve ilham veren başarısıyla ödülünü oyuncu Özge Özacar'ın elinden aldı.

"Yılın Erkeği" Ozan Akbaba

Başarılı performanslarıyla dikkat çeken oyuncu Ozan Akbaba, ödülünü yapımcı Lale Eren'den aldı.

"Yılın Oyuncusu" Serenay Sarıkaya

Güçlü duruşu, ilham veren kariyeri ve özgün tarzıyla dikkat çeken oyuncu Serenay Sarıkaya, ödülünü fotoğrafçı Tamer Yılmaz'dan aldı.

"Yılın Moda Tasarımcısı" Zeynep Arçay

Modern çizgileri ve özgün tasarım diliyle moda dünyasında güçlü bir yer edinen ünlü tasarımcı Zeynep Arçay, ödülünü başarılı moda tasarımcısı Nedret Taciroğlu'ndan aldı.

"Yılın Bilim İnsanı" Prof. Dr. Burcu Özsoy

Bilim dünyasında Türkiye'yi uluslararası alanda temsil eden başarılı bilim insanı Burcu Özsoy, ödülünü Serbest Dalış rekortmeni Milli Sporcumuz Şahika Ercümen'den aldı.

"Yılın Global İkonu" Alessandra Ambrosio

Dünya çapında moda endüstrisinin sembol isimlerinden biri olan Alessandra Ambrosio, ödülünü oyuncu Harper's Bazaar Genel Yayın Yönetmeni Gülen Yelmen'in elinden aldı.

"Yılın Mücevher Tasarımcısı" Dilhan Hanif

Kendine özgü estetik anlayışıyla dikkat çeken tasarımcı Dilhan Hanif, ödülünü oyuncu Tuba Ünsal'ın elinden aldı.

"Yılın Yükselen Yıldızı" Çağla Şimşek

Genç yaşına rağmen güçlü oyunculuğuyla dikkat çeken Çağla Şimşek, ödülünü Esra Erol'dan aldı.

"Woman Empowerment Award" Gupse Özay

Sinema ve televizyon dünyasında kadın karakterleri cesur, güçlü ve mizahi bir dille ele alan Gupse Özay, ödülünü Unilever Beauty & Wellbeing CMO'su Natali Kasap'tan aldı.

"Lifetime Icon" Nilüfer

Türk müzik tarihinin efsanevi ismi Nilüfer, kariyerindeki başarıları ve ilham veren duruşuyla "Lifetime Icon" ödülünü Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Medya Grup Başkanı Yasemin Gebeş'in elinden aldı.