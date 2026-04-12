Giriş Tarihi: 12.04.2026

Hastaneden izin alıp alışverişe çıktı

GÖKHAN GÖKDUMAN
Hastaneden izin alıp alışverişe çıktı
Geçirdiği miyom ameliyatında yaşanan komplikasyon nedeniyle yedinci kez operasyon geçiren Aslı Bekiroğlu, önceki gün tedavi gördüğü hastaneden izin alarak Nişantaşı'nda alışveriş yaptı. Oyuncu, "10 gündür hastanedeyim. İzin alıp, damar yolumla çıktım. Mutluyum, ilk defa dışarı çıktım. Şu an iyi gidiyor." dedi. Yaptığı duygusal paylaşımıyla ilgili Bekiroğlu, "Zor bir süreç. Köpeklerimi özledim. Bir saat izin alabildim. Gidince antibiyotik içeceğim. Minimum pazartesiye kadar hastanedeyim." diye konuştu. Bekiroğlu, "Diğer hastaneyle ilgili mahkeme süreci olacak mı?" sorusuna, "Davamız sürüyor." yanıtını verdi.

Hastaneden izin alıp alışverişe çıktı
