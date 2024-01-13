‘Hatıran Yeter’ filmi yüreklere dokunacak

Yeni sinema filmi 'Hatıran Yeter'in ikinci teaser'ı yayınlandı. Ömer Faruk Yardımcı'nın hem senaryosunu kaleme aldığı, hem de yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerinde Aytaç Şaşmaz, Belçim Bilgin, Burak Sevinç ve Sümeyye Aydoğan var. İlk görüşte birbirine sevdalanan iki gencin nostalji yüklü sahneleri, Belçim Bilgin ve Burak Sevinç'in etkileyici oyunculuklarıyla büyük beğeni topladı. Adem ve Zehra'nın oğulları Baha'nın hastalanmasıyla yaşadığı çaresizlik ise merak uyandırdı. Sosyal medyada gündem olan tanıtım filmi, hem beğeni hem de yorum yağmuruna tutuldu.