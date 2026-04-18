‘Hayatım, 17 yaşımda babamın kaybıyla başladı’

Sunucu-oyuncu Pınar Altuğ, katıldığı bir etkinlikte hayat hikayesiyle ilgili samimi açıklamalar yaptı. "Hayatımda çok fazla tesadüf var" diye söze başlayan Altuğ, sözlerine şöyle devam etti: "Gayet varlıklı bir ailenin çocuğuydum. Bir anda babamın işyerinde çıkan bir yangın ile sıfırdan başladık hayata. Ardından annem ve babamın boşanması... 17 yaşımda bir sabah babamın vefat ettiğini öğreniyorum. Hayat benim için esas o zamanlar başlıyor. Bana kalmış bir miras yok, okulum devam ediyor. Ve Neşe Erberk'in yardımıyla mankenlik yapmaya başladım. Ardından Türkiye güzeli seçildim."