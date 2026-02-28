USTA oyuncu Nebahat Çehre, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Gazetecilerle konuşan Çehre, "Hayatınız film olsa sizi kimin oynamasını isterdiniz?" sorusuna "Hayatımın film olmasını istemiyorum. Kimsenin de oynamasını istemem" diye net bir cevap verdi. 17 yaşında sektöre adım atan sanatçı, Yeşilçam dönemiyle bugünü de kıyasladı: "O dönem her şey çok zordu, imkânsızlıklar vardı. Şimdi her şey daha konforlu; karavanlar, set imkânları gayet iyi. Oyuncular için bu dönem gerçekten çok güzel." Çehre, oyuncuların estetik yaptırmasıyla ilgili de "Ben estetiğe karşıyım, çizgilerimi seviyorum. Oyunculukta estetik olmamalı. Çeneyi gerdiriyorlar mesela, fazla müdahaleler oluyor, bu da mimikleri engelliyor. Oyunculuğun zararına bir şey" yorumunda bulundu.

